«Das Duell um die Welt»: Die extremsten Promi-Aufgaben

Charlotte Roche macht Karabinerhaken-Bungeejump

Die Aufgabe für Autorin Charlotte Roche (44) machte Schlagzeilen und gilt bis heute als extremste in der Geschichte der Sendung. Von Anfang an machte die 44-Jährige klar: «Als ich die Anfrage bekommen habe, war das für mich eine absolute Bedingung, dass die Aufgabe eine superharte Aufgabe wird.» Heufer-Umlauf stellte ihr darauf eine Herausforderung aus dem «Giftschrank der Show», wie er selbst sagte. In Russland sollte Roche einen Bungeejump absolvieren. Das Seil dazu sollte an vier Titanhaken gehängt werden, die ihr zuvor in die Haut am Rücken gebohrt werden sollten. Zur Überraschung ihres Herausforderers willigte Roche ein. Unter extremen Schmerzen liess sie sich erst unbetäubt die Halterungen in den Rücken stechen. Anschliessend sprang sie an diesen befestigt von einer Brücke. Ein Crewmitglied kommentierte den Sprung anschliessend anerkennend mit den Worten: «Du hast gerade das Verrückteste gemacht, was man beim ‹Duell um die Welt› machen kann.»