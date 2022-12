«Das Duell um die Welt»: Joko ist und bleibt Weltmeister

Ausserdem mit dabei in der Weihnachtsausgabe von «Das Duell um die Welt» waren die Moderations-Zwillinge Dennis und Benni Wolter, die für Joko für eine erfolgreiche Piercing-Challenge nach Schottland reisten, sowie Autorin Sophie Passmann (28), die in Mexiko für Klaas an einer halluzinogenen Peyote-Zeremonie teilnahm und den Länderpunkt holte. Nach den Promi-Herausforderungen entschieden die Studiospiele der beiden Moderatoren über den Weltmeister-Titel, den am Ende Joko Winterscheidt mit nach Hause nahm.