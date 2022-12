Mit Verona Pooth und Sven Hannawald

«Das Duell um die Welt»: Neue Folge am zweiten Weihnachtsfeiertag

Seit nunmehr zehn Jahren wird «Das Duell um die Welt» auf ProSieben ausgestrahlt - und auch an Weihnachten schicken Joko und Klaas ihre Teams in diesem Jahr ins Rennen. Diese Stars treten gegeneinander an.