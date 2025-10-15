«Das Duell um die Welt»: Neuer Sendeplatz für die letzte Staffel

In den drei letzten Folgen dürfte es aber noch mal besonders wild werden. «Wir haben vielleicht auch manchmal ein bisschen mit angezogener Handbremse geplant, weil wir nicht wollten, dass die Sendung jetzt nicht proaktiv abgesetzt wird von jemand anderem, und wir haben uns auch manchmal ein bisschen zurückgehalten. [...] Das ist ja jetzt scheissegal, weil es ja nur noch drei Folgen sind», hatte das Branchenmagazin «DWDL» Winterscheidt zitiert. Das Aus hatte sein Kollege mit dem Gefühl erklärt, mit dem Format «fertig» zu sein.