Das Ende der Papierkritzelei? Smarte Notizbücher im Vergleich

Das Ganze ist beim Remarkable 2 verpackt in eine schlichte, elegante Hülle, wahlweise aus Leder, sodass nicht nur das Schreibgefühl, sondern auch die gesamte Haptik den User zurückversetzt in die Zeiten der Kladde in der Aktentasche. Leider hat diese analoge Reminiszenz auch ihren Preis. Für das Gerät selbst werden 349 Euro fällig, für den Stift inkl. Ersatzspitzen nochmal 79 Euro. Wer nicht via Display–Funktion, sondern klassisch mit der Stiftrückseite radieren möchte, zahlt sogar 129 Euro. Hinzu kommen 69 bis 159 Euro für die Hülle, je nach Sentimentalitätsgrad des Nutzers von Synthetik bis Leder. Verzichten können solche, die auf der Suche nach einem Notizbuchersatz sind, getrost auf die optionale Tastatur, die nochmal mit 199 Euro zu Buche schlagen würde. Die macht das ohnehin nicht leichte Gerät auch nochmal schwerer. Mit Hülle bringt es über 400 Gramm auf die Waage, und erleichtert den Geldbeutel gleichzeitig um knapp 500 bis zu 650 Euro je nach Ausstattung. Sinnvoll ist ausserdem, das Connect–Feature zu nutzen, um die Notizen in der Cloud zu speichern und vom Desktop und der App. Die Anbindung an Google Drive, Dropbox oder Microsoft OneDrive ist ebenfalls möglich, um z.B. Word–Dokumente oder Powerpoint–Präsentationen aufs Gerät zu laden.