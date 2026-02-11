Das erste Babyfoto ist da: Ansel Elgort ist Vater geworden

«Vatersein ist berauschend, anstrengend, es ist alles und noch viel mehr. Die Gegenwart fühlt sich intensiver an und die Zukunft strahlender», schreibt Ansel Elgort unter das Vater–Sohn–Bild und gibt einen Einblick in das junge Familienglück: «Er hält uns die ganze Nacht wach, und doch habe ich mich tagsüber noch nie so stark gefühlt. Er wechselt zwischen Weinen und Lachen, drückt alles aus, was er fühlt, und das hat mir die Freiheit gegeben, es ihm gleichzutun».