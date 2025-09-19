Das erste «HeidiFest»: Heidi Klum lädt zur Oktoberfest-Chartshow

Der Anstich: «Seht ihr, wie gut ich das kann?»

Bevor der Abend richtig beginnen konnte, musste natürlich ganz in der Tradition des Oktoberfestes der Anstich erfolgen. Nachdem Marianne und Michael «In München steht ein Hofbräuhaus» gesungen hatten, ging es für Klum ans Eingemachte. «Ich habe gestern gelernt, wie man den Anstich macht», erzählte sie. Ganz so routiniert wie Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (67) stellte sie sich dabei nicht an, aber im Desaster endete das Ganze auch nicht, selbst wenn Klums Dirndl ein bisschen Bier abbekam. «Seht ihr, wie gut ich das kann?», freute sie sich.