Das erste Jahr als Mutter war für Wolke Hegenbarth ein «Trauma»

«Gar nicht mehr existiert»

Das erste Jahr lang habe ihr Sohn Avi «nicht mehr als zwei Stunden am Stück geschlafen». Sobald sie versuchte, ihr Kind abzulegen, sei es umgehend schreiend wieder aufgewacht. «Er hat auf mir gelebt. Er, der Koala, ich, der Eukalyptus - das beschreibt mein erstes Jahr mit ihm.» In dieser Zeit habe sie regelrecht aufgehört, als Individuum zu existieren. Zwar habe ihr Partner Olli «alles gemacht, was ging», um ihr zu helfen, nur eben auch weiterhin in Vollzeit gearbeitet.