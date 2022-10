Balmoral soll der Queen besonders am Herzen gelegen haben. Sie bezeichnete es als «mein liebes Paradies in den Highlands». Elizabeth II. verbrachte traditionell die Sommermonate in Schottland und empfing dort auch ihre engsten Familienmitglieder. In den Wochen vor ihrem Tod soll sie in Balmoral ebenfalls noch Verwandte und Freunde zu Besuch gehabt haben. Bereits Ende Juli hatte sie sich nach Schottland zurückgezogen.