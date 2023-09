Das Erste überträgt Feier zum 50. Thronjubiläum von Carl XVI. Gustaf

Von der Kutsche in eine Schaluppe

Ähnlich wie zuletzt bei der Krönung von König Charles III. (74) in Grossbritannien wird auch in Schweden einiges geboten sein: Insgesamt rund 3.000 Soldaten werden auf der Strecke, die das Königspaar per Kutsche zurücklegt, im Einsatz sein. Auch per golden verziertem Schiff, der Schaluppe «Vasaorden», werden sich die beiden an dem Tag fortbewegen. Geplant ist, dass sie von Marinesoldaten zum Stockholmer Schloss gerudert werden. Am Abend steht dann noch ein Open–Air–Konzert am Fusse des Palasts zu Ehren des Jubilars an.