Das erwartet die Zuschauer im Dschungelcamp 2023

Dr. Bob wieder dabei

Seit wenigen Tagen steht zudem fest: Das Moderations-Duo erhält einmal mehr Unterstützung von Publikumsliebling Robert «Bob» McCarron (72) alias Dr. Bob. Während der Camparzt der britischen Originalausgabe «I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here!» den Rücken kehren wird, bleibt er dem deutschen Pendant erhalten.