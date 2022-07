Das erwartet die Zuschauer in den neuen «Grossstadtrevier»-Folgen

Zudem wird Frau Küppers in den neuen Episoden wieder auf ihre Mutter (Nicole Heesters, 85) treffen und überrascht ihre Kolleginnen und Kollegen mit ungewöhnlichen Aktionen. Auch die Jan-Fedder-Promenade am Hamburger Hafen wird in der Staffel vorkommen. «Grossstadtrevier»-Star Fedder (1955-2019) verstarb am 30. Dezember 2019 im Alter von 64 Jahren. Berühmt wurde er besonders durch die Darstellung des Polizisten Dirk Matthies.