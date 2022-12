Das Fest der Liebe? So wird Weihnachten nicht zum Beziehungskiller

Wie geht man mit unterschiedlichen Erwartungen an die Feiertage um?

Horvath: Wenn wir vorab über unsere Erwartungshaltungen sprechen, geben wir unseren Familienangehörigen die Möglichkeit, uns besser zu verstehen. Gleiches gilt natürlich auch andersherum. Räumlicher Abstand und Pausen an den Weihnachtstagen sind wichtig und entspannen, allerdings sollte beispielsweise der Spaziergang mit der Schwester in einem Ausmass bleiben, bei dem sich die übrigen Familienmitglieder nicht ausgegrenzt fühlen. Weiterhin unterstützt uns radikale Akzeptanz, insbesondere im Hinblick darauf, dass niemand allen Erwartungshaltungen gerecht werden kann. Hier hilft es, die Beweggründe hinter der Erwartung zu kennen, um beispielsweise mehr aufeinander zuzugehen. Ist mir zum Beispiel bekannt, dass mein Partner Heiligabend bei seiner Mutter deshalb so wichtig findet, weil es für sie seit dem Tod des Vaters der einsamste Tag des Jahres ist, so gebe ich mir vermutlich eher einen Ruck, den Heiligabend dort zu verbringen und die Zeit bei meiner Familie anders zu planen.