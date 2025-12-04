Das Franchise «Paranormal Activity» verpflichtet Erfolgsregisseur

James Wan hat viel Horrorfilm–Erfahrung

James Wan gilt als einer der einflussreichsten Horror–Regisseure der letzten zwei Jahrzehnte. Er machte sich als Erfinder der «Saw»–Reihe einen Namen und schrieb das Drehbuch zum ersten Film, der 2004 erschien. Mit «Insidious» (2011) und «The Conjuring – Die Heimsuchung» (2013) revolutionierte er das Genre.