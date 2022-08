«Das fünfte Element»: Luc Bessons filmischer Multipass wird 25

Milla Jovovich hatte die Idee für ihr ikonisches Kostüm

Im Mittelpunkt von «Das fünfte Element» steht mit Bruce Willis (67) und Milla Jovovich (46) ein ungleiches Gespann. Auf der einen Seite der Hollywood-Star, der Ende der 1980er mit «Stirb langsam» zur Action-Ikone wurde, auf der anderen das Model, das in Filmen noch nicht so wirklich von sich reden gemacht hatte. Als Taxifahrer Korben Dallas trifft Willis zufällig auf die junge Leeloo (Jovovich), die sich als das fünfte Element entpuppt, das die Erde vor dem Bösen beschützen soll. Wie Korben in seinem unerwarteten Abenteuer, schlittern auch die Zuschauerinnen und Zuschauer durch ein buntes Universum, von dem sie nie so recht wissen, was sie als nächstes erwartet.