Zuvor hatte bereits Wildcard-Kandidatin Helena bei «Wer stiehlt mir die Show?» gefeiert. Mit Svenrik aus München schafft es nun erneut eine nicht-prominente Person, sich den Sieg zu holen. Dabei sah es am Sonntagabend (5. März) nach den ersten Spielen noch nicht so gut für ihn aus. Stattdessen durfte sich Bill Kaulitz (33) freuen, der in den Vorwochen in der Show nicht viel zu feiern hatte. Nach der ersten Gewinnstufe hat der Tokio-Hotel-Star zusammen mit Sido (42) die meisten Punkte. Jasna Fritzi Bauer (34) musste die Show verlassen.