«Das glücklichste Ehepaar»: Katie Price hat zum vierten Mal geheiratet

Bauchfreies Brautkleid

Nun hat das Paar, das sich erst seit Kurzem kennen soll, bereits Nägel mit Köpfen gemacht. Es ist die vierte Ehe der fünffachen Mutter. Auf Fotos, die von der Zeitung «The Sun» veröffentlicht wurden, sind Katie Price und Lee Andrews bei der Zeremonie in Dubai in aufeinander abgestimmten weissen Outfits zu sehen. Sie trug ein figurbetontes Kleid mit einem Ausschnitt am Bauch, während der Unternehmer, der seit mehr als 20 Jahren in Dubai lebt, eine weisse Hose und ein beigefarbenes Leinenhemd ausgewählt hatte. Nach der Zeremonie strahlten die beiden über das ganze Gesicht und küssten sich, wobei Katie Price ihren funkelnden Diamantring präsentierte.