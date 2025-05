«Das grosse Backen - Die Profis» kommt im Sommer zur Primetime

In die Jury werden Bettina Schliephake–Burchardt (54), Christian Hümbs (43) und Günther Koerffer (70), ehemaliger Hofkonditor des schwedischen Königshauses, zurückkehren. Bei der Moderation wird Enie van de Meiklokjes (50) als ebenfalls vertrautes Gesicht wieder zur Sendung gehören. Im Kandidatenfeld befinden sich «Championnat du Chocolat»–Gewinnerin Theresa (32) aus Beckum im Münsterland oder die zur «Dessertkönigin Deutschlands» gekürte Rowena (28) aus Koblenz. Zu den Profis zählen zudem Benjamin (29) aus Feldthurns in Südtirol, Caro (32) aus Lübeck in Schleswig–Holstein, Larissa (27) aus Bernkastel–Kues in Rheinland–Pfalz, Joana (26) aus Wolfenbüttel in Niedersachsen, Valentina (19) aus Wien in Österreich und Jennifer (39) aus Merkendorf in Bayern.