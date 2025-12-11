«Das grosse Promi-Büssen»: Dieser Promi triumphiert im Finale

Erstmalig hat Joyn allein die Zuschauerinnen und Zuschauer per Joyn–App darüber abstimmen lassen, welcher der «Das grosse Promi–Büssen»–Stars «die ehrlichste Haut beweist» und die vierte Ausgabe der Reality–Show gewinnen soll. In der 17. Folge aus Staffel vier mit dem Titel «Das grosse Promi–Büssen – Final–Reunion» gab Moderatorin Olivia Jones (56) jetzt auch das Ergebnis bekannt.
Das ist der Sieger von «Das grosse Promi–Büssen»
Sportmoderator Jörg Dahlmann (66) ist der grosse Sieger von «Das grosse Promi–Büssen». Mit deutlichem Abstand kann er in der Gunst des Publikums die anderen zwei Finalisten Emma Fernlund und Diogo Sangre (31) auf Distanz halten. 73 Prozent der Stimmen entfallen am Ende auf Dahlmann. Weit abgeschlagen landet Fernlund mit 15 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz, knapp vor Sangre, für den zwölf Prozent der abstimmenden Zuschauerinnen und Zuschauer votierten.
Dahlmann, der auch mit einem Instagram–Post über Moderatorin Olivia Jones für Aufsehen gesorgt hatte, kann sich über das Preisgeld von 20.835,73 Euro sowie die goldene Latrine freuen. Olivia Jones gratuliert den Zuschauenden und dem Gewinner im Finale: «Ihr hattet das erste Mal die alleinige Macht. Wer das bisher am authentischsten gemacht hat, haben die Zuschauer:innen entschieden und Jörg hat sie überzeugt. Herzlichen Glückwunsch zur Gewinnsumme und goldener Latrine!»