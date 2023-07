«Das grosse Promi-Büssen»: Welche Promis sind in Staffel zwei dabei?

Im Sommer 2022 hat ProSieben erstmals die neue Reality-Show «Das grosse Promi-Büssen» gezeigt, in der prominente Gesichter unter anderem mit vergangenen Verfehlungen konfrontiert wurden. In diesem Jahr soll eine weitere Staffel folgen. Welche Promis diesmal womöglich mit dabei sein sollen, möchte die «Bild»-Zeitung in Erfahrung gebracht haben.