«Das grosse Promibacken» feiert Jubiläum: Das erwartet die Fans

Auch Maximilian Arland will Backkreationen auf den Teller zaubern. Er ist nicht nur als Sänger, sondern auch als Moderator bekannt. Unter anderem führte er durch Sendungen wie «Musikantendampfer» oder «Melodien der Herzen». In der zehnten «Let's Dance»–Staffel belegte er den siebten Platz. «Ab 11. Februar 2026 wird bei mir nicht nur gesungen und moderiert, sondern auch gerührt, geknetet, gezittert und geflucht», verrät Arland bei Instagram.