«Das grosse Promibacken» feiert Jubiläum: Das erwartet die Fans

Ein rundes Jubiläum in der Backstube: Wenn «Das grosse Promibacken» am 11. Februar (20:15 Uhr in Sat.1) in die zehnte Staffel startet, wird in der Berliner Malzfabrik wieder gerührt, geknetet und verziert, was das Zeug hält. Zehn Prominente – von Alexander Mazza über Arabella Kiesbauer bis René Casselly – treten an, um mit Kreativität, Geschmack und Nervenstärke den goldenen Cupcake und 10.000 Euro für den guten Zweck zu gewinnen.
Bewährtes Team
Durch die Jubiläumsstaffel führt erneut Enie van de Meiklokjes (51). Die Promi–Kreationen werden wie gewohnt von der Jury aus Bettina Schliephake–Burchardt (54) und Christian Hümbs (44) bewertet. Die zehn Stars, die ihre Backkünste unter Beweis stellen wollen, kommen aus unterschiedlichsten Bereichen.
Am Herd beweisen will sich unter anderem Alexander Mazza. Der Moderator präsentierte TV–Magazine wie «Sam», «Brisant» oder «ML Mona Lisa». Seine Back–Skills bewertet er in einem Sat.1–Interview nur mit einer 3 von 10, trotzdem freue er sich sehr auf die Aufgaben.
Auch Maximilian Arland will Backkreationen auf den Teller zaubern. Er ist nicht nur als Sänger, sondern auch als Moderator bekannt. Unter anderem führte er durch Sendungen wie «Musikantendampfer» oder «Melodien der Herzen». In der zehnten «Let's Dance»–Staffel belegte er den siebten Platz. «Ab 11. Februar 2026 wird bei mir nicht nur gesungen und moderiert, sondern auch gerührt, geknetet, gezittert und geflucht», verrät Arland bei Instagram.
Schneebesen statt Mikro
Zirkusartist und «Ninja Warrior»–Star René Casselly bringt ebenfalls «Let's Dance»–Erfahrung mit, er gewann die 15. Staffel. Er zeigte sich zudem in Challenge–Sendungen wie «Klein gegen Gross», bei der «Wok–WM» oder dem «Turmspringen». Doch dass die Backshow eine ganz andere Herausforderung ist, macht er bei Instagram deutlich: «0h Shit! Jetzt stehe ich wirklich in der Backstube! Ninja Parcours ade, jetzt wird gebacken!»
Für Sängerin Anna–Carina Woitschack geht es in das nächste TV–Format. Nach der Strategieshow «Die Verräter – Vertraue Niemandem!» und dem RTL–Dschungelcamp ist sie beim «Grossen Promibacken» und demnächst auch bei «Let's Dance» zu sehen. «Ich kann eigentlich nicht backen, ich bin hier genau richtig», erklärt sie mit einem Lachen. Sie habe aber ein bisschen geübt.
«Backen ist für mich totales Neuland», gibt die österreichische Moderatorin Arabella Kiesbauer bei Instagram zu. «Und dann auch noch unter Zeitdruck, auweh.» Kiesbauer ist wieder vermehrt im deutschen TV präsent. In den 90ern wurde sie durch die Talkshow «Arabella» hierzulande bekannt. Seit 2025 präsentiert sie die Realityshow «Kampf der Realitystars».
Zu den weiteren Promibäckern zählt Schauspielerin Anne–Sophie Briest, die durch die Sat.1–Produktion «Natalie – Endstation Babystrich» bekannt wurde. Es folgten Kinorollen wie in «Keinohrhasen». Briest ist auch als Unternehmerin tätig und gründete unter anderem zwei Kitas. Ex–Fussball–Nationalspieler Thomas Helmer, der heute als Moderator, Sportjournalist und Fussball–Experte bekannt ist, ist ebenso dabei wie Autorin und Beziehungs–Expertin Paula Lambert, Schauspielerin und «Bergdoktor»–Star Rebecca Immanuel und Comedian und Showmaster Thomas Hermanns.
Seit 2013 gibt es «Das grosse Backen» in Sat.1. Seit 2017 flimmert die Promi–Ausgabe der Backshow über die Bildschirme. Die bisherigen Gewinnerinnen und Gewinner sind Janine Kunze, Sarah Engels, Evi Sachenbacher–Stehle, Rebecca Mir, Franziska Knuppe, Sarah Harrison, Kai Schumann, Madita van Hülsen und zuletzt Amira Aly.