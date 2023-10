«Das grosse Promibüssen» kehrt zurück: Zweite Staffel kommt im November

Die Dragqueen konfrontiert in dem Format die prominenten Kandidatinnen und Kandidaten mit ihren grossen oder kleinen Sünden – und spricht ihnen ins Gewissen. Zwölf Stars setzen sich dieses Jahr auf den Beichtstuhl. Gemeinsam ziehen sie in ein Camp abseits des Luxus und stellen sich öffentlich ihrer Vergangenheit. In der «Runde der Schande» reflektiert Olivia Jones mit ihnen ihre Fehltritte. Dort zeigt sich schnell: Wer kann mit Kritik gut umgehen? Wer nutzt die Chance, eine neue Seite von sich zu zeigen und wer nicht?