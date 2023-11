«Das grosse Weihnachtssingen»: RTL-Show mit Sasha und Andrea Berg

Andrea Berg (57) und Sasha (51) läuten am 23. Dezember auf RTL das Weihnachtsfest ein. In einer 15–minütigen Sondersendung singen sie zusammen mit einem Chor und prominenten Sendergesichtern vier der beliebtesten Weihnachtslieder. Moderiert wird «Das grosse Weihnachtssingen» von Victoria Swarovski (30). Das hat RTL am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben.