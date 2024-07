Das hat Hardy Krüger Jr. mit seiner neuen «GZSZ»-Rolle gemein

Hardy Krüger Jr. wird am 6. August ab 19:40 Uhr erstmals in der beliebten RTL–Daily «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (auch via RTL+) in Folge 8.077 zu sehen sein. Er verspricht den Fans der Sendung: «Es gibt viele Gründe, einzuschalten. Ein besonderer Grund ist sicher, dass vieles passieren wird, was der Zuschauer nicht erwartet.»