Das hat Michelle für ihr Abschiedskonzert geplant

Das Abschiedskonzert von Michelle (53) rückt näher: Am 15. Februar 2026 tritt die Schlagersängerin in der Uber Arena in Berlin ein letztes Mal auf. Der «Bild»–Zeitung erklärte sie die Herausforderung, ihre Karriere im Konzertformat zusammenzufassen. «Wie will man 34 Jahre in zwei Stunden packen? Geht gar nicht», sagte sie. Genaues zur Show verriet sie nicht, jedoch soll sie laut «Bild» länger als gewohnt ausfallen. Michelle betonte zudem: «Ich möchte die Bühne mit Würde und Herz verlassen». Bei ihrem finalen Konzert an ihrem 54. Geburtstag sollen ihr Verlobter Eric Philippi sowie ihre Kinder anwesend sein.