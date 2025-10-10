Das hätte Yeliz Koc nicht gedacht: Sie ist jetzt «im Team Jimi»

Ochsenknecht ist derzeit einer der Kandidaten bei «Promi Big Brother» – und Koc war in der aktuellsten Folge am 9. Oktober zu Gast im Studio. Dort erklärte sie in einem kurzen Gespräch mit Moderatorin Marlene Lufen (54) offen: «Ich hätte es selber nie gedacht, aber ich bin im Team Jimi, auf jeden Fall.» Direkt darauf stellte sie aber auch klar, dass es sich nicht um eine romantische Beziehung zwischen den beiden handelt. Auf die Frage, ob sie sich nähergekommen seien, sagte Koc bestimmt: «Auf gar keinen Fall!»