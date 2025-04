Das hilft Coldplay-Star Chris Martin bei Depressionen

Chris Martin (48) hat nach einem Auftritt seiner Band Coldplay in Hongkong ein sehr persönliches Instagram–Video geteilt. Der Sänger spricht darüber, was ihm bei Depressionen hilft. «Hallo, hier ist Chris von der Band Coldplay. Wir sind in Hongkong...», beginnt er den Clip, und erzählt dann unter anderem, dass er vor den Konzerten in der Metropole nervös war. Er fügt hinzu: «Die Leute waren so nett. Wir haben überall, wo wir hinkommen, so viel Glück, also danke.»