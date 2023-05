Der Buckingham-Palast hat das erste hochoffizielle Porträt von König Charles III. (74) nach dessen Krönung am 6. Mai veröffentlicht. Auf dem Bild ist Charles in voller königlicher Aufmachung abgebildet - mit seinen Insignien, in der Imperial State Crown und in seinem Krönungsmantel. In der linken Hand hält der König den Reichsapfel, in der Rechten sein Zepter.