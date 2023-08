Von Zäziwil in die Charts

Schlafen ist zumindest bei Oliver Sullivan in so mancher Nacht kein Thema. Der 20-Jährige ist nebenberuflich DJ und feiert gerade im Ausland grossen Erfolg. Angefangen hat seine Karriere in seinem Kinderzimmer in Zäziwil. Inspiriert von einem Video des «Tomorrowland», einem elektronischen Tanzmusikfestival in Belgien, begann Sullivan mit zwölf Jahren, auf einem Mischpult zu experimentieren. «Es klang grauenhaft.» Viele Übungsstunden später hatte er seine ersten Gigs. Zuerst in Jugendtreffs, danach in Clubs – obwohl er selbst minderjährig war. «Üblicher wäre es als Zäziwiler gewesen, wenn ich in ein Blasorchester gegangen wäre.» Von seinem jetzigen Wohnort Lyss kehrt der DJ gerne in seine Heimat zurück. Sie erinnert ihn an seine Kindheit. «Wir haben viel ‹Seich› gemacht.» Beispielsweise Klingelstreiche oder Kartoffel-Kanonen gebaut. «Was man auf dem Land eben so macht», bemerkt er trocken. Heute bringt Zäziwil Ruhe in Sullivans Alltag. Das Dorf gefällt ihm. «Na ja, alles ausser dem modernen Kirchturm.