Das ist der entscheidende Faktor für ein glückliches Leben

«Tiefe und erfüllte Bindungen» sorgen dafür, «dass wir psychisch und physisch gesund bleiben. Sie sind der entscheidende Faktor für ein glückliches und erfülltes Leben», sagt Psychologin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl im Interview mit spot on news. Auch in diesem Jahr steht sie mit ihrem Erfolgstitel «Das Kind in dir muss Heimat finden» wieder ganz oben auf der «Spiegel»-Jahresbestsellerliste - zum sechsten Mal in Folge. Hier erklärt die Expertin, wie man Zuversicht in sein Leben bringt und warum viele gute Neujahrsvorsätze scheitern.