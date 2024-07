«Das ist eine weisse Frau!»: Kritik an der neuen Wachsfigur von Beyoncé

Madame Tussauds in New York, wo die Statue 2017 ausgestellt wurde, erklärte damals dem New Yorker Boulevardmedium «Page Six»: «Bei Madame Tussauds unternimmt unser talentiertes Team von Bildhauern alle Anstrengungen, um sicherzustellen, dass wir alle unsere Wachsfiguren genau mit der dargestellten Berühmtheit abgleichen.» Die Beleuchtung in den Ausstellungsräumen in Kombination mit der Blitzfotografie könne allerdings die Farbe der Wachsfiguren verzerren und falsch darstellen.