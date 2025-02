«Das ist für euch!» Sarah Michelle Gellar schwärmt über «Buffy»-Reboot

Gegen ihre eigentliche Überzeugung, dass es für «Buffy» kein Comeback geben könne, blieb Sarah Michelle Gellar über die folgenden Jahre in Kontakt mit Zhao. Die beiden holten die Drehbuchautorinnen Nora und Lilla Zuckerman mit an Bord. Die Schwestern haben 2023 als Showrunnerinnen der Crime–Comedy «Poker Face» für Aufsehen in der Branche gesorgt.