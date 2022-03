Das ist für Ludacris das Wichtigste bei der Kindererziehung

«Karmas Welt» ist ein grosser Erfolg. Es gibt ein Buch, einen Soundtrack, die Serie - und bald auch eine Puppe? Worauf können sich Fans obendrein freuen?

Chris «Ludacris» Bridges: Ja, es wird eine Puppe geben - allerdings erst einmal in den USA, Kanada und in Grossbritannien. Was Deutschland betrifft, hatte ich immer sehr viel Respekt, da es sehr viele wahre Hip-Hop-Fans dort gibt. Deutsche sind wirklich kulturbegeistert. Wenn es also um «Karmas Welt» auf Netflix geht, ist Deutschland das wichtigste Land, um es zu einem Erfolg zu machen. Wir sprechen Themen wie Body Positvity und Leadership an. Zudem geht es um das Bewusstsein, dass man es nicht allen recht machen kann. Bei dem Projekt geht es um Inklusion und darum, dass wir kreativ bleiben. Ich könnte nicht stolzer darauf sein, dies wieder mit der Welt zu teilen.