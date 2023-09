Das ist für Meg Ryans Kinder besonders peinlich

Das Feinkostgeschäft und der Anruf

«Es ist witzig, mein Sohn hat mich gerade heute Morgen angerufen und wohnt in New York in einem Hotel, das direkt gegenüber von Katz's Deli liegt», erzählt Ryan in einem Gespräch mit Carol Burnett für das «Interview Magazine». Im Feinkostgeschäft Katz's Delicatessen wurde die Szene damals gedreht. Noch heute hängt dort ein Schild, das auf den Tisch hinweist, an dem Ryan damals angeblich sass.