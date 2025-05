Das ist Heidi Klums Top 10 bei «Germany's next Topmodel» 2025

«Er ist bereit, über Leichen zu gehen.»

Tattoo–Alarm im Model–Penthouse: Für das anstehende Shooting werden die Models von drei Visagisten mit Ganzkörper–Tattoos verschönert. Dafür müssen sie jegliche Körperbehaarung unterhalb des Kinns von ihren Körpern entfernen – auch die männlichen Models. Pierre ahnt: «Es kann nur ein Nackt–Shooting sein, warum müssten wir sonst unsere Beine und unseren Arsch rasieren.» Kevin (24) und Ray (30) stehen unter besonderer Beobachtung. Sie treten in einem Shoot–Out gegeneinander an. Wer verliert, fliegt nach Hause. «People Pleaser» Ray traut seinem Konkurrenten alles zu: «Ich habe richtig Bock ihn rauszuschmeissen. Wir wollen beide weit kommen. Er ist dafür bereit, über Leichen zu gehen.» Einzelgänger Kevin kontert: «Gott sei Dank verstehe ich mich mit keinem so richtig gut, so dass ich sagen würde: Da tut es mir so richtig leid.»