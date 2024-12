Das Jahr der Frauen: Diese Musikerinnen dominierten 2024

Billie Eilish

Auch Billie Eilish (23) hat ein grosses Jahr hinter sich. Nachdem sie 2019 und 2021 ihre ersten Alben veröffentlichte, legte sie im Mai 2024 mit «Hit Me Hard and Soft» nach. Die LP brachte der Musikerin ihren grössten Streaming–Erfolg ein. Mit etwa 500 Millionen Spotify–Streams in einer Woche erwies sie sich als beliebter als das Debüt. Bei den Grammy Awards 2025 könnte die Sängerin ihre neun Preise um sieben erweitern. Ihre Single «Birds of a Feather» ging auf Social Media viral und ist in drei Kategorien nominiert. Apple Music ernannte Eilish zudem zum Artist of the Year 2024.