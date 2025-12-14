Das Jahr der Kollaborationen: Die erfolgreichsten Features 2025

2025 stand ganz im Zeichen der Zusammenarbeit: Künstler und Künstlerinnen aus Pop, Rap und Co. schufen gemeinsam Songs, die Top–Positionen in den Charts erreichten. Diese Stars machten erfolgreich gemeinsame Sache – ob in Form von Duetten oder Features.
Taylor Swift feat. Sabrina Caprenter – The Life of a Showgirl
Zwei Popstars, ein Hit: Für «The Life of a Showgirl» holte Taylor Swift (35) Sabrina Carpenter (26) ins Studio. Carpenter hatte Swift bereits auf der «Eras Tour» als Opening Act begleitet und mehrfach gemeinsam mit ihr auf der Bühne gesungen. Für sie wirkte die Zusammenarbeit mit ihrem grossen Vorbild beinahe surreal. «Es war so grosszügig von ihr, dass sie an mich gedacht hat, denn der Song spiegelt unsere Lebenserfahrungen auf so echte und authentische Weise wider», sagte die «Espresso»–Interpretin dem Branchenmagazin «Variety».
Der Erfolg des Duos zeigte sich deutlich: «The Life of a Showgirl» platzierte sich in den Top Ten der Singlecharts und wurde auf Spotify inzwischen mehr als 185 Millionen Mal abgerufen.
Alex Warren, Rosé – On My Mind
Alex Warren (25) startete 2025 mit seinem Song «Ordinary» durch. Einige Monate lieferte er zusammen mit Blackpink–Sängerin Rosé (28) einen weiteren Hit: Ihr Duett «On My Mind» wurde seit Juni ebenfalls millionenfach gestreamt. Für Rosé war es die zweite international erfolgreiche Kollaboration nach «APT.» mit Bruno Mars (40).
Pashanim feat. Ceren – Shabab(e)s im VIP
Nach ersten, vereinzelten Songs veröffentlichte der Deutschrapper Pashanim (25) 2024 sein Debütalbum «2000» und landete damit gleich auf Platz eins der Charts. Daran knüpfte er im April 2025 mit der Single «Shabab(e)s im VIP» an. Dafür holte er sich die Berliner Sängerin Ceren an Bord. In Deutschland und Österreich standen sie gemeinsam an der Chartspitze, in der Schweiz erreichte er den dritten Platz. Hierzulande wurde er mittlerweile mit Gold ausgezeichnet.
Der Nummer–eins–Hit dürfte auch zu Pashanims gesamtem Erfolg 2025 beigetragen haben. In Deutschland war der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Can David Bayram heisst, der zweitmeistgehörte Künstler auf Spotify.
WizTheMc, Bees & Honey – Show Me Love
Der deutsch–südafrikanische Rapper und Songwriter WizTheMc (26), bürgerlich Sanele Sydow, wurde 2020 mit «For a Minute» erstmals einem breiteren Publikum bekannt. 2025 rückte er mit «Show Me Love» erneut in den Fokus. Der Track entstand in Zusammenarbeit mit dem Produzentenkollektiv bees & honey und entwickelte sich zu einem der grossen Sommerhits. Sowohl die Originalversion als auch die Fassung mit zusätzlichem Gesang von Tyla (23) wurden zum Erfolg.