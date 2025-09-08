«Das Kanu des Manitu»: Bully jubelt über drei Millionen Kinobesucher

Trotz der «Goldenen Leinwand» gab es einen Dämpfer für Herbig und Co. Am vierten Wochenende musste «Das Kanu des Manitu» erstmals einem anderen Film den Spitzenplatz in den deutschen Kinocharts überlassen. «Conjuring 4» ist vorbeigezogen. «Das letzte Kapitel» der Horrorreihe war nicht nur hierzulande erfolgreich. «Conjuring 4» gelang sogar der beste Start eines Horrorfilms ausserhalb der USA.