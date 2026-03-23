«Das Kanu des Manitu» feiert am Ostersonntag Streaming-Premiere

Der meistgesehene Kinofilm des Jahres 2025 in Deutschland kann bald auch in den eigenen vier Wänden gesehen werden: Am Ostersonntag (5. April) feiert «Das Kanu des Manitu» Streaming–Premiere. Ab 12 Uhr können Fans dann das neueste Werk von Michael Bully Herbig (57) bei RTL+ abrufen, wie der Streamingdienst nun ankündigte. Der Zeitpunkt des Release freut dabei vor allem Bully: «Damit erreicht meine Karriere als Osterhase seinen absoluten Höhepunkt. Endlich kann ich den Leuten auch mal was Vernünftiges ins Nest legen!»
Kinohit des Jahres in Deutschland
Mit der Western–Parodie «Das Kanu des Manitu» gelang es dem Regisseur und Schauspieler vergangenes Jahr, an den grossen Erfolg von «Der Schuh des Manitu» (2001) anzuknüpfen. Mehr als 5 Millionen Zuschauer in Deutschland sahen sich die Fortsetzung der Geschichte rund um Abahachi und Ranger an – der Spitzenplatz der deutschen Kinocharts.
In der neuen Geschichte müssen sich die Blutsbrüder einer weiteren Herausforderung in der Prärie stellen, wobei der gewohnt schräge Humor und zahlreiche Anspielungen auf das Original nicht zu kurz kommen. Neben der Stammbesetzung aus Herbig, Christian Tramitz und Rick Kavanian sowie Sky du Mont sind auch wieder prominente Gaststars, darunter Tutty Tran, Jessica Schwarz, Friedrich Mücke und Jasmin Schwiers zu sehen.