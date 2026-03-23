«Das Kanu des Manitu» feiert am Ostersonntag Streaming-Premiere

Der meistgesehene Kinofilm des Jahres 2025 in Deutschland kann bald auch in den eigenen vier Wänden gesehen werden: Am Ostersonntag (5. April) feiert «Das Kanu des Manitu» Streaming–Premiere. Ab 12 Uhr können Fans dann das neueste Werk von Michael Bully Herbig (57) bei RTL+ abrufen, wie der Streamingdienst nun ankündigte. Der Zeitpunkt des Release freut dabei vor allem Bully: «Damit erreicht meine Karriere als Osterhase seinen absoluten Höhepunkt. Endlich kann ich den Leuten auch mal was Vernünftiges ins Nest legen!»