Das kommt bei den Stars Weihnachten auf den Tisch

Schauspielerin Natalia Avelon (42): «Ich liebe die traditionellen polnischen Gerichte, die es nur an Weihnachten gibt und deren Duft so viele Erinnerungen an meine Kindheit bei mir hervorruft. Ausserdem liebe ich Lebkuchen und esse ihn ausschliesslich an Weihnachten! Es erinnert mich an die Zeiten, als meine Grosseltern noch gelebt haben und löst viele schöne Emotionen aus.»