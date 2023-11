«Das Küstenrevier»: Sat.1 präsentiert neue Vorabend-Krimi-Serie

Ostsee–Sheriff mit Familien–Anhang

In der Ankündigung werden bereits erste Details zur Serie genannt: Im idyllischen Ostseestädtchen Küstritz wird Kommissar Stein «mit Leib und Seele» seinen Job erledigen – überraschenderweise schon bald an der Seite seiner alleinerziehenden Tochter Hanna (Vanessa Eckart, 36), die aus Rostock als Kriminalkommissarin in ihre Heimat zurückkehrt. Erst später wird der Ostsee–Sheriff herausfinden, dass Hanna gute Gründe hatte, die grosse Stadt schleunigst zu verlassen ...