«Das Leben ist schön»: Roberto Benigni wird 70

Erst in den späten 90er-Jahren zu Weltruhm gekommen, doch in Italien schon lange eine Ikone: Roberto Benigni wird 70 Jahre alt und blickt auf eine bewegte Karriere zurück. Nach seinen Anfängen beim alternativen Theater präsentierte der Schelm sich in den 1970ern erstmals einem grösseren Publikum als Darsteller in der Serie «Televacca». Sein Regiedebüt feierte er 1983 mit «Tu mi turbi». Seitdem trat er im Wechsel als Schauspieler, Autor und Regisseur auf, manchmal sogar alles auf einmal. International wirklich wahrgenommen wurde Benigni das erste Mal in Jim Jarmuschs (69) «Down by Law» (1986). Darin tritt er als Versöhner zweier Knastbrüder auf.