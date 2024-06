«Das Lehrerzimmer»: Deutscher Film beim Filmfest in Mexiko prämiert

Späte internationale Würdigung für «Das Lehrerzimmer» nach der Niederlage bei der Oscarverleihung. Der Film von İlker Çatak (40) gewann beim Guadalajara International Film Festival in Mexiko. Ausgezeichnet wurde das Schuldrama mit dem erstmals verliehenen Latin American Critics' Award for European Films. Also dem Preis für der lateinamerikanischen Filmkritiker für europäische Filme. Der deutsche Film setzte sich gegen «Animal» aus Griechenland und «Bad Living» aus Portugal durch, die es ebenfalls in die Endauswahl schafften. Insgesamt waren 23 europäische Werke nominiert.