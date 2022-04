Das macht den Mauritius-Wasserfall unterirdisch schön

Die atemberaubenden Bilder sind echt und nicht erfunden. Was aber wie ein unter Wasser liegender Wasserfall aussieht, ist in Wirklichkeit eine optische Täuschung. Was für unser Auge wie Wasser aussieht, das in die Tiefe stürzt, ist in Wahrheit Sand! Die Strömungen und der Sog des Ozeans sind so stark, dass der Sand von der südwestlichen Küste der Insel wegspült und in die tieferliegenden Regionen des Meeres geleitet wird.