Das mag Paris Hiltons Ehemann nicht an ihr

Paris Hiltons (40) Mann Carter Reum (40) hat in der TV-Show «Paris in Love» verraten, was ihn an seiner Frau stört. In einem Clip, den «E! News» zeigt, spricht der 40-Jährige über die Macke seiner Liebsten: «Du bist ein bisschen weniger organisiert, als mir lieb ist», sagt der Ehemann der Hotelerbin. Er gebe ihrer Kreativität die Schuld dafür.