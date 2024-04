Das möchte König Charles III. bei seinem ersten Termin demonstrieren

Der Palast hat kürzlich angekündigt, dass König Charles III. (75) sehr bald den ersten offiziellen Termin seit seiner Krebsdiagnose wahrnehmen wird. Am 30. April besucht er zusammen mit seiner Ehefrau, Königin Camilla (76), ein Krebsbehandlungszentrum. Unter anderem via Instagram hiess es, dass dieser Termin so gewählt worden sei, um den besonderen «Meilenstein» zu betonen. Ein Palast–Insider spricht jetzt darüber, was die Royals mit dem Besuch genau zeigen möchten.