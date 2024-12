Das muss man über Boxspringbetten wissen

Qualität erkennen

«Bei der Qualität gibt es grosse Unterschiede», erklärt Chiropraktor Sharaf Beitar, der für Lieblingsbett.de an der Entwicklung beteiligt war. «Ein hochwertiges Boxspringbett erkennt man an der massiven Holzkonstruktion der Box und einem Tonnen–Taschenfederkern statt einfacher Bonellfedern.» Auch die Verarbeitung spielt eine wichtige Rolle: Die Box sollte stabil und geräuschlos sein. Minderwertige Materialien wie Spanplatten oder einfache Schaumstoffkerne haben in einem echten Boxspringbett nichts zu suchen. Besonders wichtig ist auch die Qualität der Matratze – hier sollte man auf einen hochwertigen 7–Zonen–Tonnentaschenfederkern achten, der sich optimal an die verschiedenen Körperzonen anpassen kann.