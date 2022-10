Das neue iPad ist da: Vom Apple-Stiefkind zum Sympathieträger?

Viele Gemeinsamkeiten zum iPad Air - kleine, aber feine Abweichungen

10,9-Zoll-Display mit einer 2.360x1.640 Auflösung, 12 MP Weitwinkel-Kamera, bis zu 256 GB Speicher, gleiche Akku-Kapazität. Die Gemeinsamkeiten zwischen iPad Air und iPad sind nicht zu übersehen. In vielen wichtigen Spezifikationen gibt es keine Abweichung. Die beiden Tablets unterscheiden sich hauptsächlich in den Farben (das iPad Air gibt es in Space Grau, Polarstern, Rosé, Violett und Blau; das iPad in Silber, Blau, Gelb sowie einem kräftigeren Rosé) und in der Apple-Pencil-Kompatibilität. Die zweite Pencil-Generation bleibt dem iPad leider weiterhin verwehrt, schade. Auch der umständliche Weg, den in die Jahre gekommenen Old-School-Pencil wegen der wegfallenden Lightning-Schnittstelle jetzt über einen Adapter laden zu müssen, ist suboptimal geraten.